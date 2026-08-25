Львівська громада ухвалила рішення про перейменування низки вулиць у місті та населених пунктах

Львівська міськрада також звернулася до уряду та парламенту з пропозицією перейменувати аеропорт міста.
Депутати Львівської міської ради на сесії 25 серпня ухвалили зміни щодо перейменування кількох вулиць у місті та навколишніх населених пунктах.
Рішення підтримали 43 депутати.
Перший заступник міського голови Андрій Москаленко пояснив, які саме зміни торкнуться Львова, Винників, Дублян, Малехова, Підрясного та Рясного-Руського.
– Частина вулиці Кільцевої у Винниках (від вул. Лисика до вул. Рути Вітер) отримала нову назву – вулиця Владислава Аллерова. Названо її на честь Героя України, командира спецпризначення “Омега”.
– Вулицю Ірини Калинець у Львові тепер називатимуть вулицею Родини Калинців.
– Вулиця Льва змінила назву на вулицю Князя Лева.
– Площа Данила Галицького стала площею Короля Данила.
– Вулиці Данила Галицького у Дублянах, Малехові та Рясному-Руському перейменували на вулиці Короля Данила.
– Безіменні вулиці у Підрясному нарешті отримали назви: Миколи Лебідя, Короля Данила, Артема Толочка та Свободи.
Окрім перейменування вулиць, депутати ухвалили звернення до уряду та Верховної Ради з пропозицією змінити назву львівського аеропорту. Замість імені Данила Галицького пропонують назвати його на честь Короля Данила.
Нагадаємо, що ще у квітні 2022 року у Львові створили спеціальну робочу групу. До неї увійшли представники виконавчих органів міськради, науковці, працівники культурних установ та фракцій міської ради. Головне завдання групи – деколонізація топоніміки та заборона використання географічних назв і символіки Росії на території Львівської міської територіальної громади.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua