Археологи виявили сліди ймовірної майстерні в «Давньому Пліснеську»

Археологи завершили дослідження однієї ділянки цьогорічних розкопок. Вони працювали на території комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ”».

Поруч із реконструйованими давніми житлами фахівці майже повністю вивчили споруду. Її попередньо визначають як ймовірну майстерню кінця ІХ – першої половини Х століття.

Цю споруду виявили у 2023 році. Вона вирізняється серед житлових об’єктів більшими розмірами, неправильною формою, меншою глибиною закладення. Наявність додаткового кам’яного мощення дає підстави припускати її виробниче призначення.

Поряд розташована ще одна споруда. Раніше її ідентифікували як гончарну майстерню. Там знайдено піч, яму з глиною та значну кількість кераміки. Дослідники припускають, що дві виробничі споруди могли функціонувати одночасно.

У нововідкритій майстерні виявили кераміку різних періодів. Серед залізних виробів є ножі, шило, стріли та точильний брусок. Після фіксації та опису всі знахідки передадуть на зберігання до фондів заповідника.

Цього року археологи вже дослідили дві ділянки Пліснеська. На одній з них вивчали прибудову до оборонного валу ІХ–Х століть. Там зафіксували сліди ймовірної дерев’яної підлоги. Археологічні дослідження Пліснеська розпочалися ще у 1810 році. Безперервно вони тривають з 1990-го. Наразі вивчено лише близько 1,5% території пам’ятки площею приблизно 250 гектарів. Продовження робіт заплановане на вересень.