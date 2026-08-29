Пам’ять полеглих захисників вшанували молитвою в Гарнізонному храмі Львова

У Львові вшанували військовослужбовців і добровольців. Вони віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Це сталося 29 серпня у День пам’яті захисників України.

Пам’ятний захід відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Представники обласної та міської влади прийшли туди. Депутати Львівської обласної ради, військовослужбовці, представники силових структур, духовенство, громадськість та медіа теж взяли участь.

Юрій Холод наголосив: «Сьогодні схиляємо голови перед усіма захисниками і захисницями, які віддали найдорожче — своє життя — за Україну. Пам’ятаємо кожного і кожну. Пам’ятаємо ціну нашої свободи.

Вічна пам’ять і низький уклін полеглим Героям України!»

У храмі відбувся чин екуменічної панахиди за полеглими захисниками України. Молитву супроводжував спів Галицького академічного камерного хору. Скрипалька Львівської національної філармонії імені М. Скорика виконала скорботну мелодію.

Захід завершила Всеукраїнська акція пам’яті «Сонях». Присутні поклали соняхи у спеціально підготовлені вази. Вони вшанували пам’ять українських воїнів, які загинули у боротьбі за Україну.

Владика Володимир Груца зазначив: «Сонях тягнеться до сонця, споглядає на нього, розкривається назустріч сонцю. А коли ми беремо квітку в руки і дивимося на її пелюстки, то чим ближче до середини, тим ближче ми є одне до одного. Так само і ми: коли наближаємося одне до одного, то стаємо сильнішими у своїй єдності й тим ближче є до Бога. Бо дорога до Бога також веде через людей».

Сонях став символом пам’яті про загиблих воїнів через події 29 серпня 2014 року. Українські військові виходили з оточення під Іловайськом. Російські війська відкрили вогонь попри домовленості про «зелений коридор». Трагічні події розгорталися серед полів соняхів. Квітка стала одним із найвпізнаваніших символів пам’яті про полеглих.

За офіційними даними під час Іловайської трагедії загинули 366 українських військовослужбовців. 429 отримали поранення. 158 зникли безвісти. 300 потрапили у полон.

День пам’яті захисників України встановили Указом Президента України від 23 серпня 2019 року. Його мета – гідно вшанувати героїзм і жертовність військовослужбовців та добровольців, які загинули, захищаючи Україну.