Сварка дівчат переросла в бійку в Дрогобичі – Point Lviv

Поліція Львівщини розшукує учасників конфлікту. Кілька дівчат побили знайому перед товаришами.
Сьогодні 29 серпня правоохоронці виявили відео в соцмережах. На ролику дівчата завдають ударів подрузі на очах у друзів.
Інцидент стався в Дрогобичі. Учасники події ймовірно підлітки.
Поліція зареєструвала інформацію. За фактом призначили перевірку.
Слідчі встановлюють особи всіх причетних. Вони з’ясовують обставини інциденту.
Невдовзі визначать правову кваліфікацію цієї події.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua