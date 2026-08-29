Сварка дівчат переросла в бійку в Дрогобичі – Point Lviv

Поліція Львівщини розшукує учасників конфлікту. Кілька дівчат побили знайому перед товаришами.

Сьогодні 29 серпня правоохоронці виявили відео в соцмережах. На ролику дівчата завдають ударів подрузі на очах у друзів.

Інцидент стався в Дрогобичі. Учасники події ймовірно підлітки.

Поліція зареєструвала інформацію. За фактом призначили перевірку.

Слідчі встановлюють особи всіх причетних. Вони з’ясовують обставини інциденту.

Невдовзі визначать правову кваліфікацію цієї події.