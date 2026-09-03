На Львівщині виставили на продаж понад 15 гектарів землі

10 вересня проведуть земельні електронні аукціони з продажу прав оренди комунальних сільськогосподарських ділянок.

Ділянку виставили на торги у Стрийській територіальній громаді, за межами населеного пункту Стрийського району. Вона призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Таку інформацію надала Львівська обласна державна адміністрація.

Площа лоту становить 15,59 га. Стартовий розмір річної плати — 36 188,98 грн. Детальніше за посиланням.

«На офіційному майданчику розміщено повний перелік лотів, дати проведення аукціонів, площі ділянок, стартові ціни та інші важливі дані. Участь в електронних торгах може взяти кожен, хто має доступ до інтернету», — сказала директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Людмила Гончаренко.

Кінцевий строк подачі цінових пропозицій — до 20:00 9 вересня.