Жителі спальних районів Львова просять посилити контроль над мотоциклістами



Мешканці Франківського району Львова оприлюднили відкрите звернення щодо систематичних порушень ПДР, режиму тиші та безпеки в умовах воєнного стану



У вечірні та нічні години — переважно з 19:00 до 03:00 — на низці вулиць спостерігають систематичні порушення.

Це відбувається на Княгині Ольги, Науковій, Стрийській, Володимира Великого, Кульпарківській, Виговського, Тролейбусній, Любінській, Ряшівській та прилеглих ділянках.

Мешканці зазначають несанкціоновані перегони, значне перевищення швидкості та рух транспортних засобів із надмірно гучними або модифікованими вихлопами.

Вони вважають таку ситуацію неприйнятною й небезпечною, особливо під час воєнного стану:

Загроза цивільному населенню:

Гучні модифіковані вихлопи та «прямотоки» імітують звуки вибухів і прольоту БПЛА.

Це повторно травмує військових і ветеранів з ПТСР.

Також гучні звуки викликають стрес, безсоння і тривогу у дітей.

Ігнорування правопорядку:

Умови воєнного стану вимагають особливої відповідальності.

Демонстративне нехтування законами та безпекою підриває довіру громади.

Грубі порушення ПДР:

Демонстративне перевищення швидкості й небезпечні маневри у житлових районах створюють пряму загрозу.

Ця поведінка ставить під ризик життя пішоходів і сумлінних водіїв.

Основні проблемні ділянки Львова, які просять включити до систематичного контролю та регулярного патрулювання:

вул. Княгині Ольги — від вул. Володимира Великого у напрямку Наукової, зокрема район ЖК «Добра Оселя» та прилеглі ділянки;

вул. Кульпарківська — довгі прямі ділянки, зокрема в районі перетину з вул. Володимира Великого і далі в напрямку аеропорту;

вул. Наукова — ділянка від вул. Кульпарківської до Стрийської, зокрема район мосту, ЖК «Хельга» та прилеглі прямі відрізки;

вул. Стрийська — від Стрийського парку у напрямку виїзду з міста, зокрема район «Драгон-парку» і ділянка поблизу в’їзду/виїзду зі Львова;

Постійний шум порушує спокій мешканців і безпосередньо створює загрозу життю та здоров’ю людей.

Вимагаємо: Розглянути питання у компетенції Львівської міської ради щодо запровадження посилених заходів відповідальності та штрафних санкцій.

Йдеться про порушення рівня шуму у вечірній та нічний час, зокрема використання транспортних засобів із надмірно гучними або модифікованими вихлопними системами.

Жорстко припиняти перевищення швидкості, перегони та небезпечне маневрування.

Притягувати порушників до відповідальності оперативно.

Забезпечити фіксацію порушень засобами автоматичної фото- й відеофіксації, а там, де технічно можливо — і аудіозаписом.

Мешканці не повинні щодня терпіти шум, перегони та небезпечну поведінку окремих водіїв.