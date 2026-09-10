Дрогобич поповнив парк спецтехніки завдяки допомозі краківського водоканалу

До святкування 935-ї річниці Дрогобича місто отримало ще один подарунок від партнерів із Республіки Польща. Делегація АТ «Водоканал міста Кракова» передала комунальному підприємству «Дрогобичводоканал» сучасну каналопромивну машину на базі шасі IVECO. Про передачу повідомили у Дрогобицькій міській раді.

Офіційна передача техніки відбулася 9 вересня на площі Ринок у Дрогобичі. Краківську делегацію очолив голова правління АТ «Водоканал міста Кракова» та Почесний громадянин Дрогобича Пйотр Зєнтара. До складу делегації увійшли заступник голови правління Павел Сендерек та членкиня правління Катаржина Якимська. Також був присутній технічний директор Тадеуш Жаба.

Українську сторону представляли міський голова Дрогобича Тарас Кучма, начальник КП «Дрогобичводоканал» Роман Шагала, його заступник Олег Денека та головний інженер підприємства Василь Головко. На площі відбулося символічне вручення ключів від нової машини, яка поповнила автопарк комунального підприємства.

Ця каналопромивна машина призначена для очищення мереж невеликого діаметру у скверах, дворах і парках. Вона маневрена і може працювати там, де великогабаритна техніка не проходить. Така спецтехніка підтримує належний стан підземних мереж.

Завдяки новій машині зменшиться ризик неприємних запахів у спеку. Крім того, вона підвищує екологічну безпеку міста і сприяє попередженню аварій.

Від імені всієї громади я щиро дякую пану Пйотру Зєнтарі та всій краківській делегації. Ваша солідарність і підтримка допомагають Дрогобичу розвиватися, бути чистим і впевнено дивитися в завтрашній день», – зазначив очільник громади Тарас Кучма.

Передана машина стала сьомою одиницею техніки, яку АТ «Водоканал міста Кракова» надало КП «Дрогобичводоканал» з початку співпраці у 2017 році. Сьогодні цей комплект із семи спеціалізованих автомобілів забезпечує щоденну роботу комунального господарства міста.

Ядро автопарку складають три каналопромивні машини різної потужності. Окрім нового маневреного автомобіля на базі IVECO, у Дрогобичі працює потужна гідродинамічна машина Mercedes‑Benz Actros. Вона призначена для промивання великих магістральних колекторів під високим тиском й запобігання підтопленням під час сильних злив.

Ще один важливий елемент комплексу — телескопічна лабораторія на базі Mercedes‑Benz Sprinter. Завдяки спеціальному обладнанню фахівці оглядають труби зсередини, виявляють ушкодження з високою точністю та проводять локальні ремонти. Це дозволяє уникати масштабних розкопок на вулицях міста.

Крім цього, у розпорядженні КП «Дрогобичводоканал» є три автомобілі для перевезення питної води. У разі аварій або планових робіт вони швидко доставляють воду в різні мікрорайони. Таке рішення забезпечує автономність водопостачання для мешканців.

Уся отримана від партнерів техніка оснащена генераторами та помпами. Це дає змогу комунальним службам оперативно реагувати на аварійні ситуації та ліквідовувати їх у стислі терміни.

Окремо у міській раді нагадали, що від співпраці з Краковом виграли й дрогобицькі рятувальники ДСНС. Від Добровільної пожежної дружини міста Кракова їм передали потужний пожежний автомобіль. Така підтримка дозволила зекономити бюджетні кошти та посилила безпеку громади.

Дрогобицька міська рада, міський голова Тарас Кучма, керівництво КП «Дрогобичводоканал» та громада висловили подяку мешканцям Кракова, Пйотру Зєнтарі та правлінню АТ «Водоканал міста Кракова» за послідовну підтримку й партнерство.

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