На Львівщині хмарно з дощем і густим туманом

На Львівщині у найближчу добу прогнозують мінливу хмарність. Уночі суттєвих опадів не очікується, а вдень можливі короткочасні дощі. Вночі та вранці в окремих місцях очікується слабкий туман.

Вітер північний, його швидкість складатиме 7–12 м/с. Температура по області вночі становитиме 6–11° тепла, удень підвищиться до 17–22°.

У Львові прогноз відповідає загальнообласному: мінлива хмарність. Уночі та вранці істотних опадів не передбачають, проте вдень можливі короткочасні дощі. Температура в місті вночі очікується 8–10° тепла, удень — 18–20°.

У тумані видимість може знижуватися до 500–1000 метрів. Під час дощу також очікується погіршення видимості.