До Львівщини завітав Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відвідав Львівщину з робочим візитом.

Початок дня присвятили найголовнішому — вшануванню пам’яті загиблих Героїв на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря.

Як повідомив очільник Львівської обласної ради Юрій Холод, разом із спікером парламенту та начальником Львівської ОВА Максимом Козицьким вони поклали квіти до могил захисників України.

Окрім того, вшанували пам’ять народних депутатів Степана Кубіва, Андрія Парубія та Ярослава Рущишина.

Ця традиція — правильний початок візитів високопосадовців та іноземних гостей до Львівщини. Вона засвідчує нашу вдячність і повагу. Україна здобуває свободу ціною життів своїх героїв. Їхня самопожертва дає нам можливість жити, працювати і будувати майбутнє.

















Головне завдання робочого візиту Руслана Стефанчука на Львівщину — презентація та обговорення проєкту нового Цивільного кодексу України.

У планах також зустрічі зі студентами, науковцями, викладачами й представниками ІТ-сфери, щоб обговорити майбутні зміни і перспективи розвитку законодавства.