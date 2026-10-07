Під час робочого візиту до Львівщини Руслан Стефанчук віддав шану загиблим українським героям

У Межах Робочого Візиту На Львівщину Руслан Стефанчук Вшанував Пам’Ять Українських Воїнів

Головна мета візиту – представити та обговорити проєкт нового Цивільного кодексу України, який Верховна Рада готує до другого читання.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук перебуває на Львівщині з робочим візитом. Він приїхав, аби представити та детально обговорити проєкт нового Цивільного кодексу України, підготовлений до другого читання у Верховній Раді.

Про це повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький.

Свій робочий день на Львівщині Руслан Стефанчук розпочав із вшанування пам’яті українських воїнів.

Разом з очільником області та делегацією він відвідав Поле почесних поховань, де віддали шану загиблим захисникам України, які поклали життя, обороняючи країну.

«Цей день розпочались з того, без чого не може бути жодної розмови про майбутнє України, – з пам’яті про людей, завдяки яким це майбутнє існує. Ми пам’ятаємо кожного, хто в різні періоди нашої історії боровся за незалежність, утверджував державність та працював на її благо. Вічна пам’ять і щира шана Героям», — наголосив Максим Козицький.

Також представники влади поклали квіти до могил народних депутатів України — Степана Кубіва, Андрія Парубія та Ярослава Рущишина.

Протягом дня голова Верховної Ради проведе зустрічі зі студентами, викладачами, науковцями та представниками різних професійних спільнот області. Основною темою дискусій стане проєкт нового Цивільного кодексу України, який готовий до другого читання у парламенті.

«Ключове — щоб документ, що регулюватиме багато аспектів життя українців, пройшов широкий і ґрунтовний фаховий та суспільний діалог», — підкреслив голова ОДА.