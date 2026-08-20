Зарплата головного еколога Львівщини за липень перевищила 120 тисяч гривень

Директор департаменту екології Львівської ОВА Володимир Корда отримав у липні зарплату в розмірі 123 тисячі гривень.

Про це стало відомо з відповіді Львівської обласної військової адміністрації на офіційний запит.

За липень цього року директору департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА Володимиру Корді нарахували 123 294,60 грн заробітної плати.

До складу цієї суми увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 50 715,74 грн;

– надбавка за вислугу років – 5 071,57 грн;

– надбавка за ранг – 573,91 грн;

– премія – 6 085,89 грн;

– відпускні – 1 790,69 грн;

– грошова допомога до відпустки – 58 923,10 грн;

– індексація – 133,70 грн.

Із цієї суми чиновник сплатив 28 357,76 грн податків та військового збору. Чистий дохід склав 94 936,84 грн.

Для порівняння: у травні його зарплата становила 64 тисячі гривень.

Володимир Корда очолив департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА з липня 2025 року. Він змінив на цій посаді Оксану Війтик, яка раніше виконувала обов’язки директорки департаменту.

До призначення Корда керував відділом державного екологічного нагляду атмосферного повітря Державної екологічної інспекції у Львівській області. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він став на захист України. За успішне виконання бойових завдань чоловіка нагородили нагрудним знаком “Золотий хрест” та державною нагородою від Президента України – медаллю “Захиснику Вітчизни”.