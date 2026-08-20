На Львівщині зловмисники намагалися привласнити 95,5 млн грн державних коштів

Суди двох інстанцій підтвердили факт нецільового використання понад 95,5 млн грн бюджетних коштів. Цього вдалося досягти завдяки втручанню прокуратури.

Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції та відхилив скаргу обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури. Таким чином, вимога Західного офісу Держаудитслужби щодо повернення нецільово витрачених коштів до держбюджету визнана законною.

Йдеться про суму понад 95,5 млн грн, призначену для обслуговування автомобільної дороги Львів–Краковець.

Ще раніше Львівська обласна прокуратура ініціювала перевірку та направила відповідні запити аудиторам. На підставі цих звернень Держаудитслужба у 2024 році встановила незаконне витрачання коштів під час закупівлі послуг з обслуговування дороги.

За результатами перевірки аудитори висунули вимогу усунути порушення та повернути кошти до державного бюджету. У лютому минулого року обласна прокуратура долучилася до судового процесу й відстоювала цю позицію в обох інстанціях.

Завдяки принциповій позиції прокурорів під час розгляду справи суд повністю підтвердив обґрунтованість висновків аудиторів. Так факт порушення законодавства та нецільового використання бюджетних коштів отримав остаточне судове підтвердження.