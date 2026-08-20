У Львові біля школи вдень зловмисник напав на жінку, зірвав прикрасу та зламав їй руку

Львівські поліцейські затримали 36-річного чоловіка за підозрою у грабежі 58-річної жінки.

Інцидент трапився вдень поблизу школи на вулиці Гетьмана Мазепи. Жінка спокійно йшла тротуаром, аж раптом до неї підбіг незнайомець і смикнув за золотий ланцюжок на шиї.

Від різкого поштовху львів’янка впала на асфальт. Скориставшись цим, зловмисник вирвав золотий кулон і кинувся навтіки.

«Правоохоронці оперативно затримали нападника неподалік ломбарду, у який втікач уже здав викрадену ювелірну прикрасу», — розповіли у прокуратурі.

Постраждала жінка одразу викликала поліцію. Медики діагностували у неї перелом руки зі зміщенням кісток, тож жінку госпіталізували.

З’ясувалося, що затриманий проживає у тому ж районі. Раніше чоловік уже мав проблеми з законом через майнові злочини.

Слідчі затримали підозрюваного відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прокурори Галицької окружної прокуратури Львова повідомили йому про підозру у вчиненні грабежу.