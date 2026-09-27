У Львові молодик 23 років викрав мисливську рушницю

У Львові розпочнеться судовий процес проти чоловіка, який побив сусіда і викрав у нього майно.

Під час гостювання у потерпілого зловмисник жорстоко побив господаря, після чого вкрав мисливську рушницю, ножі та інші речі й утік.

Розслідування злочину здійснювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та інші фахівці Львівського районного управління поліції №1 під керівництвом Галицької окружної прокуратури.

Інцидент стався 15 червня у будинку на вулиці Жасминовій. 23-річний львів’янин побив 39-річного власника помешкання у ході побутового конфлікту.

У постраждалого діагностували численні травми: переломи носа, щелепи, кількох ребер і інші ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Використовуючи безпорадний стан господаря, нападник викрав мисливську рушницю, ножі та інше майно, після чого залишив місце події. Викрадені речі пізніше вилучили правоохоронці.

Розслідування завершили. Обвинувальний акт за статтями умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження, викрадення вогнепальної зброї, крадіжки та незаконного поводження зі зброєю направили до суду.

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.