У Львівській області сталося зіткнення між двома жінками

У місті Броди, на перехресті вулиць Франка та 900-річчя Бродів, сталась ДТП за участі велосипедистки та автомобіля. Жінку на велосипеді травмовано.
Аварія трапилася 24 вересня приблизно о 16:45. Правоохоронці зараз встановлюють всі деталі події.
Правоохоронці повідомили, що 56-річна водійка автомобіля Citroen Jumpy зіткнулася з велосипедом, за кермом якого перебувала 58-річна місцева жінка.
Внаслідок інциденту велосипедистка отримала травми і була госпіталізована до медичного закладу.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України, що передбачає порушення правил безпеки дорожнього руху.
Максимальне покарання за цією статтею – до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортом на цей самий термін.
Обставини аварії встановлюють слідчі.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua