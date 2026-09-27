У Львівській області сталося зіткнення між двома жінками
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У Львівській області сталося зіткнення між двома жінками

Марко Лук'яненко

У місті Броди, на перехресті вулиць Франка та 900-річчя Бродів, сталась ДТП за участі велосипедистки та автомобіля. Жінку на велосипеді травмовано.

Аварія трапилася 24 вересня приблизно о 16:45. Правоохоронці зараз встановлюють всі деталі події.






Правоохоронці повідомили, що 56-річна водійка автомобіля Citroen Jumpy зіткнулася з велосипедом, за кермом якого перебувала 58-річна місцева жінка.

Внаслідок інциденту велосипедистка отримала травми і була госпіталізована до медичного закладу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України, що передбачає порушення правил безпеки дорожнього руху.

Максимальне покарання за цією статтею – до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортом на цей самий термін.

Обставини аварії встановлюють слідчі.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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