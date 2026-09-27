У Шептицькому стався вибух гранати біля ТЦ «Кристинопіль» – є троє постраждалих

У центрі Шептицького неподалік торгового центру «Кристинопіль» прогримів вибух гранати, повідомляє місцевий телеграм-канал «Ехо 80100».

Звук вибуху чути було у різних частинах міста. За попередніми даними, причиною став вибух гранати. Інцидент трапився вночі, і швидка допомога оперативно доправила трьох постраждалих — імовірно перехожих, які опинилися неподалік — до приймального відділення Центральної міської лікарні Шептицького.

Станом на ранок 27 вересня представники поліції Львівщини, ДСНС та міської адміністрації офіційно не підтвердили цю інформацію. Публічно не оприлюднили жодних подробиць.

Більше деталей наразі немає. Ми слідкуємо за розвитком подій і оновимо дані, щойно з’являться офіційні повідомлення.