У Львівській області колишню посадовицю управління освіти скерували до суду

Колишню уповноважену з публічних закупівель управління освіти Стрийської міської ради судитимуть за завдані майже 4 млн грн збитків.

Львівська обласна прокуратура повідомила, що прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт.

Йдеться про 30-річну посадовицю, яка відповідала за проведення тендерів і, за версією слідства, зловживала службовим становищем.

Упродовж 2022–2023 років вона не відстежувала ринкові ціни і не перевіряла пропозиції потенційних постачальників.

Через це уклали кілька договорів із трьома підприємцями на постачання дров для опалення навчальних закладів.

За даними слідства, ціни за цими договорами були в 1,6–2,2 раза вищими за середньоринкові.

Для потреб десяти шкіл, ліцеїв, гімназій та дитячих садочків району закупили понад 3 тисячі кубометрів дров.

Переплата за один кубометр, залежно від договору, становила від 780 до 1 600 гривень.

Унаслідок таких закупівель бюджету Стрийської міської ради спричинено матеріальну шкоду майже на 4 млн грн.

Колишній посадовиці інкримінують умисне використання службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб.

Дії кваліфікують за ч. 2 ст. 364 КК України, оскільки вони спричинили тяжкі наслідки для громадських інтересів.

Досудове розслідування проводили слідчі Стрийського райуправління поліції ГУ НП у Львівській області.

Оперативний супровід забезпечував Стрийський районний відділ УСБ України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.