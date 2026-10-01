У Львові презентували спільну виставку «Горизонти надії» і «Разом заради повернення»

У Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відкрили спільну фотогалерею «Горизонти надії» та «Разом заради повернення». Виставка вшановує українських Захисників і Захисниць, які загинули, перебувають у полоні чи зникли безвісти, а також їхні сім’ї, які продовжують чекати і боротися за повернення близьких.

В центрі уваги експозиції — художньо-документальний фотопроєкт «Горизонти надії». Це візуальна розповідь про українських жінок, що живуть у стані невизначеності. Вони очікують на визволення родичів з полону, шукають зниклих або переживають втрату близьких, які загинули під час виконання бойових завдань.

Кожна світлина — це окрема історія, емоційний шлях жінки, яка попри біль і сум продовжує жити, зберігати пам’ять і вірити у повернення. Учасницями проєкту стали представниці родин військовослужбовців з різних військових підрозділів і регіонів України.

«Горизонти надії» реалізувала громадська організація «ЖІНКИ РОДУ» за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Проєкт створено у партнерстві з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Автором фотографій став український мистецтвознавець і фотохудожник Євген Зінченко, який невтомно документує життя України з початку війни в березні 2022 року.

Друга частина виставки — «Разом заради повернення», підготовлена Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Вона розповідає про людей, які чекають на своїх рідних, і нагадує про важливість колективних зусиль для визволення українських бійців.

Світлини цієї об’єднаної експозиції випромінюють силу духу, гідність, любов і підтримку, показують не лише біль втрати, а й непохитну здатність рухатися вперед. Вони закликають пам’ятати і боротися за повернення близьких, не втрачати надію.

«Ми мусимо пам’ятати, завдяки кому живемо і заради кого боремося. Ніхто не уявляє, скільки болю приховують серця родин, що чекають. Кожне повернення — це маленьке диво і промінь надії. Тож наш обов’язок — підтримувати, пам’ятати і чекати. Родинам — честь за стійкість, за те, що не бояться говорити, об’єднуватись і боротися за своїх близьких», — наголосив керівник апарату Львівської ОДА Тарас Грень.

Після відкриття у Львівській опері, фотовиставку покажуть також в Українському католицькому університеті, Національному університеті «Львівська політехніка» та Львівському національному університеті імені Івана Франка.