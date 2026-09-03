Російські загарбники запустили понад 160 дронів по території України

Російські сили запустили по території України 163 дрони; влучення зафіксували на 15 локаціях.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про нічну атаку у своєму офіційному акаунті у Фейсбуці.

В ніч на 3 вересня, під час повітряної тривоги, ворог застосував 163 ударні БпЛА.

Засоби протиповітряної оборони збили 135 безпілотників.

За повідомленням, атака почалася з 18:00 2 вересня і тривала вночі.

Противник використав дрони типів Shahed, близько половини з яких — реактивні, а також S8000 “Бандероль”, “Гербера” і дрони-імітадори “Пародія”.

Запуски здійснювалися з напрямків Міллерово, Орел, тимчасово окупованих районів Донеччини і Гвардійського в Криму.

Станом на 08:30, за попередніми даними, ППО знищила або подавила 135 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано ураження засобів повітряного нападу на 15 локаціях.

Також уламки збитих дронів падали на чотирьох окремих ділянках.

Атака триває: у небі все ще перебувають ворожі безпілотники.

Нагадаємо: 30 липня внаслідок атаки по Львову влучили в житлові будинки на вулицях Виговського і Патона.

Пошкодження отримали понад двадцять будинків, а також ліцей і дитячий садок.

Одна людина загинула внаслідок тієї атаки.

13 травня безпілотники влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Жовкві.

Також тоді постраждав житловий будинок і були пошкоджені промислові об’єкти.

24 березня російські дрони тричі атакували Львів.

Вони влучили в будинки на площі Соборній, проспекті Червоної Калини і вулиці Бандери.

Внаслідок удару пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення і низку житлових будинків.

Тоді до лікарень звернулися понад двадцять людей, сім із них госпіталізували.

7 лютого через удар по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині приблизно шість тисяч жителів Добротвора і Старого Добротвора тимчасово залишилися без води, тепла і світла.

Того ж дня пошкодили 18 приватних будинків; один із них зруйновано повністю.

27 січня постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник впав у центрі Львова.

Дрон приземлився на дитячому майданчику біля пам’ятника Бандері.

Від удару пошкодили вікна у житлових будинках і вітражі в храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня атакували об’єкт критичної інфраструктури у Львові.

Цивільна інфраструктура міста не зазнала ушкоджень, але через ударну хвилю спрацювала автоматична система безпеки газу у селищі Рудно.

Через це мешканці кількох вулиць тимчасово залишилися без газопостачання.