Російські загарбники запустили понад 160 дронів по території України

Російські сили запустили по території України 163 дрони; влучення зафіксували на 15 локаціях.
Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про нічну атаку у своєму офіційному акаунті у Фейсбуці.
В ніч на 3 вересня, під час повітряної тривоги, ворог застосував 163 ударні БпЛА.
Засоби протиповітряної оборони збили 135 безпілотників.
За повідомленням, атака почалася з 18:00 2 вересня і тривала вночі.
Противник використав дрони типів Shahed, близько половини з яких — реактивні, а також S8000 “Бандероль”, “Гербера” і дрони-імітадори “Пародія”.
Запуски здійснювалися з напрямків Міллерово, Орел, тимчасово окупованих районів Донеччини і Гвардійського в Криму.
Станом на 08:30, за попередніми даними, ППО знищила або подавила 135 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано ураження засобів повітряного нападу на 15 локаціях.
Також уламки збитих дронів падали на чотирьох окремих ділянках.
Атака триває: у небі все ще перебувають ворожі безпілотники.
Нагадаємо: 30 липня внаслідок атаки по Львову влучили в житлові будинки на вулицях Виговського і Патона.
Пошкодження отримали понад двадцять будинків, а також ліцей і дитячий садок.
Одна людина загинула внаслідок тієї атаки.
13 травня безпілотники влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Жовкві.
Також тоді постраждав житловий будинок і були пошкоджені промислові об’єкти.
24 березня російські дрони тричі атакували Львів.
Вони влучили в будинки на площі Соборній, проспекті Червоної Калини і вулиці Бандери.
Внаслідок удару пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення і низку житлових будинків.
Тоді до лікарень звернулися понад двадцять людей, сім із них госпіталізували.
7 лютого через удар по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині приблизно шість тисяч жителів Добротвора і Старого Добротвора тимчасово залишилися без води, тепла і світла.
Того ж дня пошкодили 18 приватних будинків; один із них зруйновано повністю.
27 січня постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі.
15 січня під час повітряної тривоги безпілотник впав у центрі Львова.
Дрон приземлився на дитячому майданчику біля пам’ятника Бандері.
Від удару пошкодили вікна у житлових будинках і вітражі в храмі святих Ольги та Єлизавети.
9 січня атакували об’єкт критичної інфраструктури у Львові.
Цивільна інфраструктура міста не зазнала ушкоджень, але через ударну хвилю спрацювала автоматична система безпеки газу у селищі Рудно.
Через це мешканці кількох вулиць тимчасово залишилися без газопостачання.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua