З території РФ по Україні випущено 80 безпілотників

Росіяни вночі атакували Україну 80 ударними дронами; протиповітряна оборона знищила 63, влучання зафіксували на семи локаціях.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про масований удар у ніч на 16 вересня. В Україні оголосили повітряну тривогу.

Противник випустив 80 ударних безпілотних літальних апаратів. Сили ППО відпрацювали по загрозі та знешкодили більшість засобів ураження.

За даними командування, протиповітряною обороною було знищено або подавлено 63 ворожі безпілотники.

“У ніч на 16 вересня (з 18:00 15 вересня) противник атакував 80 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу ‘Пародія’ із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово – рф; ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда”, — йдеться в повідомленні.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона зафіксувала збиття або подавлення 63 БпЛА типів Shahed, Гербера та інших дронів.

Як попередньо повідомили в Командуванні, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на сім локацій.

Також зафіксували падіння уламків збитих апаратів на двох ділянках. Атака триває; в повітрі все ще присутні ворожі БпЛА.

Нагадаємо про попередні удари по регіону. Вночі 13 вересня російські дрони влучили у школу та житловий будинок у Стрию.

30 липня по Львову завдали удару, внаслідок чого постраждали житлові будинки на вулицях Виговського та Патона.

Тоді пошкодили понад двадцять будівель, ліцей і дитячий садок. Внаслідок атаки одна людина загинула.

13 травня безпілотники влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Жовкві. Тоді також постраждав житловий будинок і низка промислових об’єктів.

24 березня російські безпілотники тричі атакували Львів. Вони влучили у будинки на площі Соборній, проспекті Червоної Калини та на вулиці Бандери.

Пошкоджена пам’ятка архітектури національного значення та низка житлових будинків. У лікарню госпіталізували сім людей, понад двадцять звернулися по допомогу.

7 лютого внаслідок удару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині близько шести тисяч мешканців Добротвора та Старого Добротвора залишилися без водопостачання, теплопостачання й електроенергії.

Тоді також пошкодили вісімнадцять приватних житлових будинків; один будинок було повністю зруйновано.

27 січня пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури в Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник впав у центрі Львова на дитячому майданчику біля пам’ятника Бандері.

Через той удар пошкодили вікна в житлових будинках і вітражі в храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня атакували об’єкт критичної інфраструктури у Львові. Цивільні об’єкти й житлові будинки не постраждали.

Втім ударна хвиля спрацювала автоматичну систему безпеки газу у селищі Рудно. Через це мешканці кількох вулиць залишилися без газопостачання.