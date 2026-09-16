У Львові 2026 оживуть чеські сни

Фестиваль «Чеські сни у Львові 2026» пройде з 16 по 18 вересня, відразу після Саміту місцевих лідерів, який проводить Фонд «Партнерство» в рамках програми «Партнерство за стале відновлення України». Очікуйте три дні культури, освіти і чесько-української співпраці. Кожен день матиме власну тему: сталий розвиток, співпраця та налагодження контактів, а також освіта.

Середа, 16 вересня, присвячена сталому розвитку і темам, обсудженим на саміті Фонду «Партнерство». Увечері учасники зберуться в клубі «Дзига» на відкриття фотовиставки Майди Сламової. Далі в програмі — концерти Яна Фіца з Чехії та українського гурту «Йосифович Live». Цей день поєднає питання відновлення, культуру та можливості для знайомств і нетворкінгу.

У четвер, 17 вересня, основний акцент поставлять на співпраці та налагодженні контактів. Ранок відкриє конференція «Чесько-українські контакти та можливості співпраці», що створить майданчик для обміну досвідом і встановлення нових зв’язків. Також у програмі — інтерактивна презентація про Леоша Яначека для учнів Львівської середньої школи № 27.

Одна з ключових подій фестивалю — відкриття у четвер виставки «Нові міфології», яка об’єднає чеську та українську сучасну арт-сцену. На виставці покажуть роботи Маркети Гліновської, Петра Валека та Софії Короткевич, а кураторкою виступає Барбора Кундрачікова. Під час відкриття відбудеться звуковий перформанс за участі Петра Валека і Мілоша Войтеховського. Виставка триватиме в галереї «Дзига» до 1 жовтня 2026 року. Вечір доповнять концерти: «Cimbálová muzika Antonína Stehlíka» з Чехії, «Leleka i Paporot» з України та чеська «Ametyst Group».

П’ятниця, 18 вересня, зосереджена на освіті, обміні досвідом та натхненні. У фінальний вечір знову звучатиме музика: виступатимуть «Cimbálová muzika Antonína Stehlíka» (Чехія), DJ Lawrin (Україна) та Ventolin (Чехія). Саме вони завершать триденну програму фестивалю.

Фестиваль також залишить помітний слід у публічному просторі Львова. Вуличний художник, поет і графітіст Тімо з Брно створить великий мурал просто на вулиці. Робота поступово набуватиме форм під час усіх днів фестивалю, а зображення завершеного твору опублікують онлайн.

«Чеські сни» — це не лише культурні події. Через освітні заходи, круглі столи та робочі зустрічі організатори прагнуть створити простір для діалогу і розвитку чесько-українських зв’язків. Поєднання культури зі сталим розвитком, співпрацею та освітою стало центральною ідеєю цьогорічного фестивалю.

Програма заходу:

Середа, 16.09.

18:00 Cimbalom music Antonín Stehlík (CZ), вуличний акустичний концерт

18:30 відкриття фотовиставки Majda Slámová (CZ), другий поверх арт-центру Дзиґа

19:30 Jan Fic (CZ), другий поверх арт-центру Дзиґа

21:00 Йосифович Live (UA), другий поверх арт-центру Дзиґа

Четвер, 17.09.

18:00 Відкриття чесько-української виставки New Mythologies, галерея Дзиґа

18:30 Cimbalom music by Antonín Stehlík (CZ), вуличний акустичний концерт

19:30 Leleka i Paporot (UA), другий поверх арт-центру Дзиґа

21:00 Ametyst group (CZ), другий поверх арт-центру Дзиґа

П’ятниця, 18.09.

18:00 Cimbalom music by Antonín Stehlík (CZ), вуличний акустичний концерт

19:30 DJ Lawrin (UA), другий поверх арт-центру Дзиґа

21:00 DJ Ventolin (CZ), другий поверх арт-центру Дзиґа

ВХІД ВІЛЬНИЙ НА ВСІ ПОДІЇ ФЕСТИВАЛЮ