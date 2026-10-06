На Львівщині створено 673 Пункти незламності, повністю готові до діяльності

У Львівській області підготували 673 Пункти незламності, які вже готові до оперативного розгортання та роботи.

Кожен пункт забезпечили всіма необхідними ресурсами. Вони можуть бути відкриті при тривалому відключенні електроенергії, тепла або за інших кризових обставин, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

У пунктах встановлені електрогенератори, альтернативні джерела тепла, засоби зв’язку та інтернет. Також тут є можливості для заряджання гаджетів, запаси продуктів першої необхідності і потрібні меблі.

Органи місцевого самоврядування розгорнули 524 Пункти незламності. Управління ДСНС у Львівській області відповідає за 78 пунктів. Ще 61 пункт забезпечує відповідальний бізнес, а 10 — АТ «Укрзалізниця».

До того ж, у разі гострої необхідності рятувальники можуть оперативно розгорнути 22 мобільні пересувні намети. Наразі всі 673 пункти працюють у «сплячому» режимі — вони не функціонують постійно, але готові швидко відкритися при будь-якій загрозі.

«Всі 673 Пункти незламності готові до оперативного розгортання та початку роботи в разі потреби. Органи місцевого самоврядування та балансоутримувачі приймають рішення щодо цілодобового режиму або графіку роботи залежно від ситуації», — повідомили у Львівській області.

Пункти, розташовані в закладах соціальної інфраструктури — освіті, охороні здоров’я, культурі — функціонуватимуть так, щоб не перешкоджати основній діяльності цих установ. Інформацію про їхнє розташування можна знайти на порталі «Дія». Це допоможе мешканцям Львівщини швидко відшукати найближчий пункт у разі потреби.

Наразі жоден із пунктів не працює цілодобово чи за певним графіком, але вони всі готові до швидкого запуску у будь-який момент.