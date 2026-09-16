На ринку «Шувар» у Львові вантажівка збила 78-річну жінку, її госпіталізували

15 вересня близько 14:50 на проспекті Івана Павла ІІ у Львові вантажівка наїхала на 78-річну жінку.

Постраждала — місцева мешканка, її госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

За попередніми даними поліції, за кермом вантажівки Scania R380 сидів 70-річний львів’янин. Він здійснив наїзд на літню жінку.

«Правоохоронці встановлюють обставини події», – повідомили у поліції.

Слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.