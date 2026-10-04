У Львові випробовують новий пандус, що поєднує паркомісце і тротуар
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У Львові випробовують новий пандус, що поєднує паркомісце і тротуар

Марко Лук'яненко

У Львові на парковці на вулиці Бандери обладнали пандус для людей, які пересуваються на кріслах колісних.

Ця конструкція дає змогу безперешкодно вийти з автомобіля і відразу піднятися на тротуар. Ініціативу втілюють на майданчику ЛеоПарковки за адресою вул. Бандери, 61. Пандус із гумовим покриттям встановили саме на паркомісцях для людей з інвалідністю.

Спеціальна споруда поєднує проїжджу частину з тротуаром. Коли людина на кріслі колісному виходить з авто зі сторони дороги, вона одразу може піднятися на тротуар, використавши пандус.

Ідею та розробку пандуса створила науково-дослідницька лабораторія Львівської політехніки. Його встановили в рамках спільного пілотного проєкту ЛКП «Львівавтодор» та Львівської політехніки.

На місцях паркування також з’явилися спеціальні таблички, які закликають залишати їх вільними передусім для осіб із обмеженими можливостями, що користуються кріслами колісними.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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