Відшкодування вартості агротехніки до 500 тис грн

Ветерани війни та члени їхніх сімей на Львівщині отримують компенсацію з обласного бюджету за сільськогосподарську техніку. Комплексна програма підтримки сільського господарства Львівської області на 2021–2026 роки передбачає цю можливість.

Підтримка охоплює суб’єктів господарювання. Їхніми засновниками чи учасниками є ветерани війни, учасники АТО/ООС, члени сімей та родини загиблих захисників України. Компенсація стосується нових основних засобів, придбаних у поточному році: сільськогосподарської техніки, машин та обладнання.

Розмір відшкодування становить до 75 відсотків вартості придбаних основних засобів без ПДВ. Він не перевищує 500 000 гривень на одного заявника. Під компенсацію підпадає техніка українського та іноземного виробництва, крім обладнання з росії та білорусі.

У 2026 році обласний бюджет передбачає 3 мільйони гривень на цей напрям. Львівська ОВА наголошує, що ресурс ще доступний. Ветеранів та їхні родини, які працюють в агросекторі чи планують це, закликають подавати документи.

Членами сім’ї вважаються чоловік, дружина та повнолітні діти ветерана. Пакет документів подають до департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА. Адреса: місто Львів, проспект В. Чорновола, 4, 9-й поверх.

З умовами програми, переліком документів та зразками заяв можна ознайомитися на сайті Львівської ОВА. За роз’ясненнями звертайтеся безпосередньо до департаменту агропромислового розвитку.