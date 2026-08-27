Комунальне приміщення у Левандівці здають в оренду за суму понад дві тисячі гривень

Львівська міська рада виставила на аукціон приміщення на вул. Сяйво, 17.

Управління комунальної власності Львівської міської ради оголосило аукціон у системі ProZorro. Вони пропонують оренду нежитлового приміщення площею 6,8 м².

Об’єкт розташований на першому поверсі будинку. Ця будівля не є пам’яткою архітектури. Вона стоїть у Залізничному районі Львова.

Приміщення перебуває на балансі ЛКП «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації». Стан його задовільний.

Місто планує здати площу в оренду на п’ять років. Орендар зможе використати її за будь-яким цільовим призначенням. Стартова плата становить 2892 грн на місяць.

Аукціон стартує 9 вересня цього року.







У липні місто вже проводило аукціон. Тоді продавали нежитлове приміщення на вул. Фабричній, 1.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua