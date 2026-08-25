Верховний Суд поставив крапку у справі про 6 гектарів землі під недобудованою ареною Євробаскету у Львові

Верховний Суд поставив крапку у багаторічному судовому спорі. Понад 6 гектарів землі на вулиці Кульпарківській у Львові повернуться до власності міста. На цій ділянці вже понад 11 років стоїть недобудована спортивна арена, яку планували звести до Євробаскету-2015.

Суд відхилив касаційну скаргу компанії «Юнайтед баскетбол інвестментс». Про це повідомили в Юридичному департаменті Львівської міської ради.

Історія розпочалася ще у 2013 році. Тоді компанія взяла на себе зобов’язання побудувати багатофункціональну спортивну арену на Кульпарківській, 226-Г. Термін здачі об’єкта в експлуатацію визначили до лютого 2015 року. Проте будівництво так і не завершили.

Верховний Суд визнав це порушення триваючим. Зобов’язання з добудови арени досі не виконане, а тому аргумент компанії про пропущений міськрадою трирічний строк для звернення до суду суд відхилив.

Окрему увагу суд звернув на питання права власності на недобудований об’єкт. У 2017 році компанія зареєструвала будівлю з готовністю лише 7%. При цьому за умовами інвестиційного договору право власності мало виникнути тільки після завершення будівництва та введення арени в експлуатацію. Верховний Суд підтвердив: підстав для такої реєстрації не існувало.

У жовтні 2024 року міські фахівці провели обстеження ділянки. Результат виявився невтішним — будівельні роботи там фактично не ведуться.

Тепер понад 6 гектарів землі на Кульпарківській повертаються у власність Львова. Постанова Верховного Суду набрала статусу остаточної та оскарженню не підлягає.