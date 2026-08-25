У селищі Великий Любінь на Львівщині сталася пожежа на даху житлового будинку

У селищі Великий Любінь Львівського району вночі сталася пожежа в триповерховому цегляному житловому будинку. Рятувальники отримали сигнал на «101» о 00:09 25 серпня.

Полум’я швидко перекинулося на дах будівлі. На гасіння вирушили пожежники з Великого Любеня, а також підрозділи з Городка та Рудок.

Займання локалізували о 01:32 ночі. Повністю погасити вогонь вдалося о 02:27 — рятувальники не дали пожежі знищити будинок.

У боротьбі з вогнем працювали 10 осіб та 3 одиниці спеціальної техніки. Що спричинило пожежу, зараз з’ясовують фахівці.