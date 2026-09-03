На Львівщині підозрюють посадовицю у завищенні платежів майже на 4 млн грн при закупівлі дров для шкіл і садочків

Колишню уповноважену з публічних закупівель управління освіти судитимуть на Львівщині.

Її звинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівлі дров для опалення навчальних закладів.

За даними слідства, у 2022–2023 роках 30-річна посадовиця, відповідальна за тендери, не перевіряла ринкові ціни та пропозиції потенційних постачальників.

Через це управління освіти уклало кілька договорів із трьома підприємцями на постачання дров для закладів Стрийської громади.

«Внаслідок цього було укладено низку договорів із трьома підприємцями на постачання дров за цінами, які у 1,6–2,2 раза перевищували середньоринкові», — йдеться в повідомленні прокуратури.

Загалом закупили понад три тисячі кубометрів дров для опалення десяти шкіл, ліцеїв, гімназій та дитячих садків.

Переплата за один кубометр залежно від договору становила від 780 до 1600 гривень.

За підрахунками слідства, такими діями бюджету Стрийської міської ради завдали майже 4 мільйони гривень матеріальної шкоди.

Колишній посадовиці інкримінують умисне використання службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб.

Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — через спричинення тяжких наслідків громадським інтересам.

Досудове розслідування провели слідчі Стрийського районного управління поліції за оперативного супроводу СБУ у Львівській області.

Обвинувачувальний акт уже скерували до суду. Вину обвинуваченої має встановити суд.