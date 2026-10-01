Засудження В’ячеслава Зінченка до довічного ув’язнення за вбивство Ірини Фаріон

Мешканець Дніпра В’ячеслав Зінченко отримав довічне ув’язнення за вбивство громадської діячки, мовознавиці та народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон.

Прокурори Львівської обласної прокуратури домоглися визнання вини обвинуваченого в суді.

«Обвинувачення підтвердило факт скоєння злочину з мотивів національної нетерпимості та у зв’язку з виконанням потерпілою громадського обов’язку», — повідомили у прокуратурі.

Слідство встановило, що 19 липня 2024 року у Львові поблизу помешкання Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко з відстані близько двох метрів вистрелив у неї з пістолета, після чого втік. Потерпілу доставили до лікарні, але вона померла того ж дня від отриманих травм.

25 липня 2024 року правоохоронці затримали підозрюваного у його квартирі в Дніпрі, а наступного дня йому офіційно оголосили підозру.

Від часу затримання В’ячеслав Зінченко перебуває під вартою і залишатиметься там, поки вирок не набере законної сили.