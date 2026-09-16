У серпні Садовий присудив Олеськіву премію на 30 тисяч гривень

У серпні заступнику директора департаменту міської мобільності з питань розвитку велосипедної інфраструктури Оресту Олеськіву нарахували 58 002 грн зарплати.

Львівська міська рада підтвердила ці дані у відповіді на офіційний запит.

Усього за серпень Олеськів отримав 58 002 грн. Розподіл виплат виглядає так:

– посадовий оклад – 11 803,52 грн;

– доплата за ранг – 452,38 грн;

– надбавка за вислугу років – 1 838,39 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 7 047,15 грн;

– премія – 31 289,32 грн;

– відпустка – 5 445,16 грн;

– індексація – 126,47 грн.

Із цієї суми вирахували 57 990 грн податків і відрахувань. На руки чиновник отримав 12 грн.

У попередньому місяці йому нарахували близько 49 тис. грн зарплати.

У листопаді 2024 року Ореста Олеськіва переводили на нову посаду. До того, з жовтня 2019-го, він очолював управління транспорту Львівської міськради.

Раніше, з листопада 2017 року, Олеськів працював менеджером проєктів у КУ “Інститут міста”. Ще до того він був спеціалістом відділу урбаністики ЛКП “Інститут просторового розвитку”.

У 2016 році очолював відділ охорони парків, лісопарків та ландшафтів управління екології та благоустрою Львівської міської ради. У 2015–2016 роках був головним спеціалістом сектору благоустрою цього управління. З 2012 до 2015 року працював головним спеціалістом відділу промоції міста.

Олеськів також є співзасновником громадської організації “Львівська асоціація велосипедистів”.