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У Золочеві в дорожній аварії загинув 77-річний кермувальник

admin

Водій ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху й зіткнувся з Audi.

У Золочеві сталася аварія за участю ВАЗ та Audi. Водій ВАЗу помер на місці події.

За даними департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА, інцидент стався 10 вересня близько 13:55 на вулиці Степана Бандери. 77-річний чоловік, який керував ВАЗом 2107, виїхав на зустрічну смугу й допустив зіткнення з Audi A4.

Audi керував 46-річний водій. Від отриманих травм керманич ВАЗу загинув на місці. Обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.

Створено за матеріалами: 032.ua

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