Понад 960 млн грн інвестують у капремонти медзакладів Львівщини

За період 2017–2025 років заклади охорони здоров’я обласної комунальної власності на Львівщині спрямували понад 960 млн грн на капітальні ремонти.

Департамент фінансів Львівської обласної військової адміністрації оприлюднив ці дані. Кошти використали для модернізації приміщень і внутрішніх комунікацій, утеплення фасадів та заміни покрівель. Також у медзакладах облаштовують безбар’єрний доступ для людей з інвалідністю. Головна мета робіт — покращити умови перебування пацієнтів і підвищити доступ до медичної допомоги.

Серед територіальних громад області найбільші витрати на капітальні ремонти медичних закладів зафіксовані у Львові, Дрогобицькій та Стрийській громадах, а також у низці інших. Зокрема, у Львові видатки перевищили 2,9 млрд грн. У Дрогобицькій громаді сума становила 106,2 млн грн, у Стрийській — 70,9 млн грн, у Золочівській — 46,3 млн грн. У Новояворівській витрати склали 35,7 млн грн, у Буській — 32,6 млн грн, у Кам’янка‑Бузькій — 32,4 млн грн. У Моршинській громаді спрямували 27,3 млн грн, у Ходорівській — 26,2 млн грн.

Фінансування робіт надходило з різних джерел: Національної служби здоров’я України, місцевих бюджетів, обласного бюджету, міжнародних партнерів та інших ресурсів. У департаменті фінансів Львівської ОВА очікують, що позитивна динаміка залучення інвестицій у медичну галузь області продовжиться.