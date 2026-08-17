У Стрию водійка Fiat Tipo у стані алкогольного сп’яніння наїхала на велосипедиста, чоловік загинув на місці

У Стрию нетверезя водійка Fiat Tipo збила велосипедиста на вулиці Шевченка. Чоловік помер від отриманих травм.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Аварія сталася 16 серпня, близько 11:45. На вулиці Шевченка зіткнулися автомобіль Fiat Tipo та велосипед. За кермом авто була 29-річна мешканка Дрогобича, велосипедом керував 65-річний чоловік, також дрогобичанин.

Медики доставили постраждалого велосипедиста до лікарні. Попри всі зусилля, врятувати його не вдалося — чоловік помер від отриманих травм. Поліція встановила, що водійка Fiat Tipo перебувала у стані алкогольного сп’яніння в момент зіткнення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Додатково суд може позбавити права керувати транспортом на такий же термін.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини трагічної події.