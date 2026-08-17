У Стрию водійка Fiat Tipo у стані алкогольного сп’яніння наїхала на велосипедиста, чоловік загинув на місці

У Стрию нетверезя водійка Fiat Tipo збила велосипедиста на вулиці Шевченка. Чоловік помер від отриманих травм.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Аварія сталася 16 серпня, близько 11:45. На вулиці Шевченка зіткнулися автомобіль Fiat Tipo та велосипед. За кермом авто була 29-річна мешканка Дрогобича, велосипедом керував 65-річний чоловік, також дрогобичанин.
Медики доставили постраждалого велосипедиста до лікарні. Попри всі зусилля, врятувати його не вдалося — чоловік помер від отриманих травм. Поліція встановила, що водійка Fiat Tipo перебувала у стані алкогольного сп’яніння в момент зіткнення.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Додатково суд може позбавити права керувати транспортом на такий же термін.
Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини трагічної події.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua