Найкращі абітурієнти отримають стипендію від Львівської політехніки

Благодійний фонд «Львівська політехніка: Майбутнє» оголосив старт прийому заявок на програму підтримки найкращих вступників TALENT BOOST: FUTURE MAKERS.

Подати заявку абітурієнти зможуть з 14 до 28 серпня 2026 року. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті університету.

Ініціатори програми прагнуть залучити до Львівської політехніки випускників із найвищими результатами НМТ. Для них створять умови для розвитку у сфері науки, інновацій та підприємництва.

“Участь у програмі можуть взяти вступники, які відповідають хоча б одному з критеріїв: отримали 200 балів з одного або кількох предметів НМТ, стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, є учасниками або переможцями МАН чи переможцями конкурсу науково-технічної творчості InventorUA”, – йдеться в повідомленні.

Щоб взяти участь, потрібно подати заяву на навчання до Львівської політехніки та заповнити спеціальну Google-форму. Обов’язковим елементом заявки є мотиваційний лист обсягом від 3000 до 5000 знаків із пробілами.

У цьому листі майбутні студенти повинні пояснити, чому обрали саме цей університет та спеціальність. Також варто розповісти про професійні цілі, академічні здобутки, інноваційні проєкти та досвід лідерства, громадської чи волонтерської діяльності.

Конкурсна комісія окремо оцінюватиме зміст та аргументацію листа. Важливими критеріями стануть логіка викладу, відповідність фактів документам та рівень мотивації кандидата до навчання й professionnogo розвитку.

«Метою мотиваційного листа є оцінка мотивації вступника, його професійного потенціалу, лідерських якостей, громадської активності та готовності до розвитку в академічному середовищі Львівської політехніки», — зазначають в університеті.

Учасники, які перемогли на Всеукраїнських олімпіадах, брали участь чи переможили в МАН або InventorUA, отримають додаткові 10 балів до конкурсного результату.

Кількість стипендій та порядок їх розподілу між інститутами, спеціальностями й освітніми програмами залежатиме від обсягу фінансування, пріоритетів партнерів фонду та умов конкурсу. Остаточний перелік стипендіатів опублікують до 3 вересня.

Варто зауважити: додаткова стипендія тісно пов’язана з академічною успішністю студента. Якщо у другому семестрі він втратить право на академічну стипендію, автоматично зникне і додаткова виплата від благодійного фонду.