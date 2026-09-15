У Стрию тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару

У Стрию внаслідок ракетної атаки пошкодили шість приватних будинків, школу та гараж.

Про це повідомила пресслужба Стрийської міської ради.

Міська влада створила спеціальну комісію, яка нині підраховує збитки й обсяг компенсацій після атаки 13 вересня.

До кінця дня того ж дня оглянули й прибрали три обʼєкти на території громади. Розбиті вікна, двері та дах тимчасово закрили плівкою. В квартирі, куди влучив БПЛА, замурували отвір.

За попередніми підрахунками постраждали шість приватних будинків і чотирнадцять квартир. Один освітній заклад та один гараж також зазнали пошкоджень. На відновлення потребують заміни 31 вікно.

Міськрада заявляє, що з місцевого бюджету відшкодують витрати на вікна, двері та ремонт даху. Окремо, за ініціативою ГО “Право на захист”, кожна постраждала особа отримає від ВКБ ООН по 12 600 грн як моральну компенсацію.











Нагадуємо: в ніч на 13 вересня російські дрони влучили в школу та житловий будинок у Стрию. Це стало продовженням масштабного удару 12 вересня, коли Росія запустила по Україні 410 ударних дронів, з них понад 30 — реактивні.