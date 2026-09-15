Стань донором: мобільний центр крові у Львові працюватиме 17 вересня

17 вересня у Львові працюватиме мобільний центр крові.

Автобус розмістять на набережній Duck’s lake, що на вул. Науковій, 3.

Організатори запрошують усіх охочих долучитися до донорської акції «Твоя кров. Моє життя. Наша перемога».

Мобільний центр працюватиме з 9:15 до 12:15. Перед донацією кожен донор пройде медичний огляд. Кров братимуть у спеціально обладнаному автобусі з місцями для процедури та відпочинку після неї.

Зібрану кров передадуть для забезпечення потреб лікарень та військових шпиталів.

Для участі обов’язкова попередня реєстрація.

Основні умови для донорів:

вік — від 18 до 60 років;

вага — від 50 кг;

об’єм однієї кроводачі — 450 мл;

перерва між донаціями — щонайменше 60 днів;

максимально — 6 донацій на рік.

Перед здачею крові фахівці оцінять стан здоров’я та визначать можливі протипоказання.