У Львові запрацював мобільний пункт допомоги бездомним людям

У Львові стартувала нова соціальна інціатива — «Мобільний простір підтримки». Це виїзний намет, куди бездомні люди можуть звернутися за соціальною, медичною та гуманітарною допомогою. Простір працюватиме раз на тиждень у різних районах міста. Мета проєкту — наблизити необхідні послуги до тих, хто опинився на вулиці.

У спеціально облаштованому наметі відвідувачі отримують первинний медичний огляд. Тут також видають змінний одяг, взуття та засоби гігієни. Соціальні працівники консультують щодо доступних видів підтримки. За потреби людей направляють до прихистку Центру соціальних послуг «Джерело» на вул. Кирилівській, 3А. Там можна безкоштовно помитися, випрати речі, повечеряти й переночувати.

Проєкт реалізують у рамках міської кампанії допомоги людям у кризових ситуаціях. Взимку у Львові вже діяв «Автобус турботи». Тепер соціальні працівники та медики самі виїжджають у різні частини міста.

«Це новий формат підтримки бездомних людей. Наша мета — сформувати місток довіри, бо є дуже багато випадків, коли бачимо людей, які опинилися на вулиці, але відмовляються від допомоги. І ми не можемо нав’язати їм допомогу. А коли ми виходимо у такому форматі, то люди більше контактують з нами, стають більш відкритими, починають нам довіряти. Нам дуже важливо, щоб людина захотіла, щоб ми їй допомогли. Намет працюватиме раз на тиждень — щоразу на іншій локації. Також буде можливість скористатися автобусом, який курсуватиме на Кирилівську, 3А, де бездомні зможуть помитися», — Тетяна Колесник

На кожній локації працюють медики Першого та Другого медичних об’єднань Львова. Вони проводять первинний огляд і вимірюють основні показники здоров’я. За потреби надають першу допомогу. У наметі завжди є базові медичні засоби та укомплектована аптечка.

Відвідувачам також пропонують швидкі експрес-тести на вірусні гепатити. Організатори зазначають: такі захворювання довго можуть перебігати безсимптомно. Тому своєчасне тестування допомагає виявити ризики та скерувати людину до потрібного медичного закладу.

Першого тижня «Мобільний простір підтримки» розташувався на вул. Підвальній біля Порохової вежі. Саме тут щочетверга Спільнота взаємодопомоги «Оселя» організовує харчування для бездомних людей. У перший день послугами мобільного простору скористалися 80 осіб.

Намет працюватиме за попередньо оголошеним графіком:

18 серпня, 12:00–16:00 — вул. Повітряна (Левандівський парк);

24 серпня, 12:00–16:00 — просп. Червоної Калини, 81 (біля Центру Довженка);

3 вересня, 12:00–16:00 — вул. Підвальна, 4 (сквер «На Валах» біля Порохової вежі);

8 вересня, 12:00–16:00 — вул. Повітряна (Левандівський парк);

14 вересня, 12:00–16:00 — просп. Червоної Калини, 81 (біля Центру Довженка);

24 вересня, 12:00–16:00 — вул. Підвальна, 4 (сквер «На Валах» біля Порохової вежі);

29 вересня, 12:00–16:00 — вул. Повітряна (Левандівський парк).

Додаткову інформацію можна отримати через контакт-центр Центру соціальних послуг «Джерело» або за телефоном соціальної служби підтримки 16–20.