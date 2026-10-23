У Щирецькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів презентували модернізований харчоблок і їдальню (фото)

У Щирецькому ЗЗСО І ІІІ Ступенів Відкрили Оновлений Харчоблок Та Їдальню (7)

Тепер у закладі безкоштовно та в комфортних умовах можуть харчуватися майже 300 учнів 1-11 класів.

У Щирецькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів запрацював оновлений харчоблок та їдальня, які вже забезпечують комфортні умови харчування для майже 300 учнів з 1 по 11 клас. Школярі тепер отримують смачні та корисні гарячі обіди, що є безкоштовними в межах реформи шкільного харчування.

За період 2025–2026 років заклад пройшов масштабну модернізацію: повністю оновили приміщення, замінили системи водопостачання, водовідведення, очищення води та вентиляції. Для харчоблоку закупили сучасне кухонне обладнання. Щоб забезпечити безперебійну роботу навіть під час можливих аварійних відключень електрики, підготували окремий майданчик та встановили генератор.

«Якщо громада активно долучається до проєкту і доводить його до фіналу — це справжній успіх. Іноді потрібно більше часу, щоб зробити все якісно. Ми прагнули створити середовище, в якому кухарі зручно працюватимуть, а школярі насолоджуватимуться здоровим меню. Вдячний усій команді за злагоджену роботу і сподіваюся, що цей позитивний досвід стане поштовхом для нових ініціатив і модернізації», – розповів заступник голови Львівської ОДА Олександр Кулепін.

Загальний бюджет проєкту склав понад 9,6 мільйонів гривень, які забезпечили державною субвенцією та співфінансуванням місцевого бюджету.

Директорка Щирецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів Галина Пижик відзначила: «Вкладаючи кошти у сферу освіти, результат не приходить одразу — потрібен час. Минулого року кухарі стикалися із багатьма викликами, постійно адаптуючись до змін. Зараз вони отримали сучасне, гідне робоче місце. Щиро дякую батькам і дітям за терпіння та підтримку. Нова їдальня стала не лише місцем обідів, а й затишною зоною для спілкування та відпочинку учнів».