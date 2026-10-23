blago офіційно оголошено генеральним партнером Lviv Fashion Week SS 2027

Компанія blago виступила генеральним партнером Lviv Fashion Week SS 2027.

З 23 по 25 жовтня Львів виправдав статус важливої української fashion-столиці. У місті відбувся Lviv Fashion Week SS 2027, який зібрав на одній платформі як українські, так і міжнародні бренди. Цьогоріч подія об’єднала не лише покази колекцій, а й презентації молодих дизайнерів, а також насичену професійну освітню програму.

Протягом трьох днів глядачі побачили нові роботи VOZIANOV, STARCHAK, ANDREAS MOSKIN та інших дизайнерів.

Окрему увагу привернув показ дипломних колекцій студентів кафедри дизайну одягу Львівської національної академії мистецтв. Організатори підкреслили важливість підтримки молодих талантів, створюючи умови для їх презентації перед професійною аудиторією.

Для blago цей проект став продовженням стратегії підтримки культурних і креативних ініціатив, що формують сучасне обличчя Львова.

«Lviv Fashion Week протягом багатьох років консолідує навколо міста сильне fashion-середовище, відкриває нові імена та створює простір для розвитку українських дизайнерів. Для blago підтримка таких заходів — це не лише інвестиція в інфраструктуру, а й у людей, культуру та творчість. Ми пишаємося бути генеральним партнером Lviv Fashion Week і сприяти розвитку української fashion-індустрії, яка робить Львів більш помітним на культурній карті», — підкреслила представниця blago Діана Великочий.

Традиційно важливою частиною Lviv Fashion Week SS 2027 стала благодійність. Під час заходу в партнерстві з Благодійним фондом 24 збирали кошти на підтримку 47-ї окремої механізованої бригади, де служить багаторічний фотограф Lviv Fashion Week Ігор Федорів. Відвідати покази та освітні події можна було за благодійний внесок на підтримку українських військових.

Lviv Fashion Week SS 2027 об’єднав моду, освіту, благодійність і професійну співпрацю. Партнерство blago стало вагомим внеском у розвиток креативних індустрій і культурного життя Львова.