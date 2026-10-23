Прогноз на вихідні: сухо та тепло, до +17°C

Цієї суботи та неділі у Львові і на Львівщині дощі не очікуються.

За даними Гідрометцентру України, у нічні години 24 жовтня температура коливатиметься від -1°C до +4°C.

Вдень повітря прогріється до 12-17°C, що порадує прихильників теплої погоди.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с і залишатиметься сухо.

У неділю, 25 жовтня, нічна температура підніметься до +5-7°C.

Денна температура триматиметься в діапазоні 13-15°C.

Вітер змінить напрямок на північний, залишаючись помірним – 3-8 м/с, опадів не прогнозують.

Наступного дня, у понеділок, 26 жовтня, вночі очікується +8°C.

Вдень стовпчик термометра опуститься до +12°C, а вітер посилиться до 5-10 м/с із заходу.

Цього дня варто готуватися до дощу.