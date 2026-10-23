Прогноз на вихідні: сухо та тепло, до +17°C

Цієї суботи та неділі у Львові і на Львівщині дощі не очікуються.
За даними Гідрометцентру України, у нічні години 24 жовтня температура коливатиметься від -1°C до +4°C.
Вдень повітря прогріється до 12-17°C, що порадує прихильників теплої погоди.
Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с і залишатиметься сухо.
У неділю, 25 жовтня, нічна температура підніметься до +5-7°C.
Денна температура триматиметься в діапазоні 13-15°C.
Вітер змінить напрямок на північний, залишаючись помірним – 3-8 м/с, опадів не прогнозують.
Наступного дня, у понеділок, 26 жовтня, вночі очікується +8°C.
Вдень стовпчик термометра опуститься до +12°C, а вітер посилиться до 5-10 м/с із заходу.
Цього дня варто готуватися до дощу.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua