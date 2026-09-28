Садовий відкидає відповідальність за обвал балкону в центрі Львова
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Садовий відкидає відповідальність за обвал балкону в центрі Львова

Марко Лук'яненко

Міська влада Львова поки що не визнає свою відповідальність за обвал балкону у центральній частині міста. У міській раді прокоментували скарги щодо ситуації, названої “містом падаючих балконів”.

Нещодавно на вулиці Франка, 54 впала частина балконної плити у приватній квартирі. На щастя, інцидент минувся без травм.

Комунальні служби швидко прибрали уламки, а територію навколо пошкодженого балкону огородили попереджувальною стрічкою. Наступного дня планують провести детальний огляд решти плит балкону.

За словами представників Галицької районної адміністрації, власника житла неодноразово попереджали про необхідність ремонту балкону та потенційну небезпеку його використання.

Крім того, мешканцю пропонували долучитися до міської програми співфінансування ремонту, за умовами якої місто покриває 80% вартості робіт, а власник — 20%.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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