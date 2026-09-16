У Львові вивезли ще вісім покинутих авто — загалом уже 127 машин

Від початку вересня з вулиць Львова на арештмайданчик поліції перемістили вісім додаткових покинутих автомобілів.

Ці машини тривалий час стояли без руху, загороджували проїзд і порушували правила благоустрою.

Покинуті авто фіксували за адресами: вул. Сірка, 21; вул. Сихівська, 4; вул. Кавказька, 56; вул. Яворницького, 1а.

Ще декілька автомобілів стояли на вул. Керченській, 13–15; вул. Володимира Великого, 37; вул. Енергетична, 18 та на перехресті вул. Терлецького й Городоцької.

Перед переміщенням працівники розмістили на машинах повідомлення з вимогою до власників самостійно забрати транспорт.

Власники не відреагували, тому міська робоча група ініціювала примусове переміщення автівок.

«За рішенням комісії, до складу якої входять поліція, працівники сервісного центру МВС, посадовці та депутати міськради, машини перевезли на штрафмайданчик, що на вул. Конюшинній, 13», – йдеться в повідомленні управління.

Загалом, за рішеннями комісії з публічного простору Львівської громади, на арештмайданчик уже перемістили 127 покинутих транспортних засобів.

Після запуску програми деякі власники самостійно прибрали або відремонтували свої авто, не чекаючи примусової евакуації.