У серпні Львівщина зібрала майже 10 млн грн туристичного збору

За сім місяців року туристичний збір Львівщини перевищив 50 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

На початок вересня загальна сума туристичного збору в області становить 52,5 млн грн. Це на 11,9 млн грн, або на 30% більше, ніж за відповідний період минулого року.

У серпні регіон зібрав 9,6 млн грн туристичного збору.

Найбільші надходження у серпні забезпечили такі громади: Львівська — 4,47 млн грн, Трускавецька — 1,68 млн грн та Східницька — 1,68 млн грн. До п’ятірки також увійшли Зимноводівська громада — понад 220 тис. грн і Яворівська — понад 210 тис. грн.

Найпопулярніші туристичні об’єкти області у серпні:

– заповідник “Тустань” — 35 589 відвідувачів;

– національний природний парк “Сколівські Бескиди” — 35 275 відвідувачів;

– заповідник “Нагуєвичі” — 7 861 відвідувач;

– Музей “Дрогобиччина” — 3 424 відвідувачі;

– Дрогобицька ратуша — 3 107 відвідувачів;

– музей “Сколівщина” — 2 715 відвідувачів;

– ведмежий притулок “Домажир” — 2 352 відвідувачі;

– музей “Сколівщина” — 2 052 відвідувачі;

– заповідник “Древній Звенигород” — 1 192 відвідувачі;

– Яворівський національний природний парк — 398 відвідувачів;

– аптека-музей Йогана Зега — 268 відвідувачів.

Туристичний збір — це місцевий податок, який зараховують до місцевих бюджетів. Його сплачують мандрівники, що отримали послуги з проживання у закладах тимчасового розміщення, якщо відповідна рада прийняла рішення про встановлення збору. Цей платіж діє з 2011 року.

Нагадаємо, у 2025 році туристичний збір в області склав понад 60 мільйонів гривень.