Трагічна загибель неповнолітнього на Львівщині (ФОТО)

На Золочівщині під час роботи в меблевому цеху загинув неповнолітній: розпочато досудове розслідування.

За попередніми даними, вчора в одному з сіл Красненської громади під час виконання робіт у меблевому цеху товариства неповнолітній отримав смертельні травми.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

17-річного жителя Красного затягнуло всередину пресувального верстата. Від отриманих травм він помер на місці.

Наразі працівники встановлюють усі обставини події, а також осіб, відповідальних за дотримання вимог охорони праці.

За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 271 КК України — порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей.

Досудове розслідування проводить ВП № 2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.