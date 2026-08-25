Львівський водоканал отримав кредит на 3,1 млн євро

Львівська міська рада ухвалила рішення про залучення 3,1 млн євро кредитних коштів на реконструкцію водогону «Будзень» — однієї з ключових магістралей міського водопостачання.

Депутати підтримали відповідний проект рішення на сесії, схваливши також отримання додаткового гранту в розмірі 600 тис. євро від Європейського інвестиційного банку.

Про підсумки голосування розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

За його словами, кошти спрямують на модернізацію одної з найважливіших ділянок водопровідної мережі, що має стратегічне значення для стабільного водопостачання Львова.

Москаленко подякував депутатам за підтримку рішення та висловив вдячність Європейському інвестиційному банку за співпрацю.

“Дякуємо колегам депутатам за підтримку, а Європейський інвестиційний банк – Україна — за допомогу! Важливе рішення щодо стійкості міста”, — зазначив він.

Реконструкція магістралі «Будзень» дозволить підвищити надійність системи водопостачання та зменшити ризики аварійних ситуацій у майбутньому.