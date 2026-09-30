Львів придбає 30 новітніх снігоприбиральних машин за фінансової підтримки Данії

Львів розширює парк комунальної техніки для прибирання міста. За підтримки данського фонду EIFO місто придбає 30 сучасних снігоприбиральних машин. 40% вартості покриють грантові кошти фонду.

Перші 15 одиниць техніки планують отримати вже цієї зими. Її використовуватимуть для очищення вулиць, тротуарів та громадських просторів, особливо під час сильних снігопадів. Перший заступник міського голови Львова, Андрій Москаленко, повідомив, що міська рада ухвалила відповідне рішення.

«На сесії міськради прийняли рішення, щоб комунальні підприємства шляхо-ремонтних служб змогли купити нові снігоприбиральні машини. Це вигідна пропозиція для міста, адже 40% вартості техніки фінансує грант на закупівлю датського обладнання високої якості. Уже кілька міст скористалися цією програмою і отримали хороші відгуки», — зазначив Андрій Москаленко.

Директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Оксана Пригода повідомила, що найближчим часом місто придбає першу партію зі 15 машин.

«Сподіваємося, що ця техніка з’явиться у нас уже цієї зими. Закупівля сучасних снігоприбиральних машин має велике значення через дефіцит робочих рук. Одна машина може замінити до 20 працівників. Завдяки цьому комунальні служби зможуть швидше прибирання міських вулиць під час сильних снігопадів. Протягом року техніка обслуговуватиме вулиці, тротуари й громадські простори», — пояснила Оксана Пригода.

У червні цього року Львівська міська рада прийняла ухвалу про дозвіл на отримання кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії для фінансування цієї закупівлі.