Палац Лянцкоронських у Роздолі планують реконструювати під готельний комплекс

Площа території під забудову майбутнього готельного комплексу сягатиме приблизно 10 гектарів.

Інвестиційна компанія EFI Group придбала будівлю санаторію “Розділ”, відомого як колишній палац Жевуських-Лянцкоронських, що розташований у селищі Розділ Стрийського району. Компанія планує створити на цій базі сучасний готель.

Реалізація проєкту триватиме три роки. За цей час палац не лише відреставрують, а й трансформують у історичний готель з відповідною інфраструктурою. У стінах будівлі передбачають організувати зали для проведення мистецьких виставок та культурних заходів.

Проєкт включає готель із wellness-зоною, розрахований на 47 номерів, ресторан, парк і просторі зали Rozdil Hall для культурних, міжнародних подій і SPA-комплекс з 25-метровим басейном. Тут також облаштують майданчики для проведення бізнесових, культурних та освітніх подій.

Площа, яку займатиме готельний комплекс, становить близько 10 гектарів.

Інвестори, які створили ТОВ “Палац Розділ”, вже вклали у проєкт 1,5 мільйона євро. На перший етап відновлення й створення комплексу знадобиться понад 2 мільйони євро. Загальний обсяг інвестицій оцінюють у приблизно 15 мільйонів євро.

Варто наголосити, що палац Лянцкоронських – це пам’ятка архітектури XVIII–XIX століть, яка нині перебуває у занедбаному, частково напівруйнованому стані.

У липні 2023 року Фонд державного майна змінив переможця тендеру з продажу санаторію “Розділ”. Тоді новий власник запропонував за будівлю 13 мільйонів гривень. Він пообіцяв відновити цю архітектурну пам’ятку.

На початку 2024 року на території санаторію розглядали кілька варіантів розвитку: школа-пансіонат, центр психологічної реабілітації, музей або готель з арттерапією й виставковою зоною.