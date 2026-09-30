Палац Лянцкоронських у Роздолі планують реконструювати під готельний комплекс
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Палац Лянцкоронських у Роздолі планують реконструювати під готельний комплекс

Марко Лук'яненко

Площа території під забудову майбутнього готельного комплексу сягатиме приблизно 10 гектарів.

Інвестиційна компанія EFI Group придбала будівлю санаторію “Розділ”, відомого як колишній палац Жевуських-Лянцкоронських, що розташований у селищі Розділ Стрийського району. Компанія планує створити на цій базі сучасний готель.

Реалізація проєкту триватиме три роки. За цей час палац не лише відреставрують, а й трансформують у історичний готель з відповідною інфраструктурою. У стінах будівлі передбачають організувати зали для проведення мистецьких виставок та культурних заходів.

Проєкт включає готель із wellness-зоною, розрахований на 47 номерів, ресторан, парк і просторі зали Rozdil Hall для культурних, міжнародних подій і SPA-комплекс з 25-метровим басейном. Тут також облаштують майданчики для проведення бізнесових, культурних та освітніх подій.

Площа, яку займатиме готельний комплекс, становить близько 10 гектарів.

Інвестори, які створили ТОВ “Палац Розділ”, вже вклали у проєкт 1,5 мільйона євро. На перший етап відновлення й створення комплексу знадобиться понад 2 мільйони євро. Загальний обсяг інвестицій оцінюють у приблизно 15 мільйонів євро.

Варто наголосити, що палац Лянцкоронських – це пам’ятка архітектури XVIII–XIX століть, яка нині перебуває у занедбаному, частково напівруйнованому стані.

У липні 2023 року Фонд державного майна змінив переможця тендеру з продажу санаторію “Розділ”. Тоді новий власник запропонував за будівлю 13 мільйонів гривень. Він пообіцяв відновити цю архітектурну пам’ятку.

На початку 2024 року на території санаторію розглядали кілька варіантів розвитку: школа-пансіонат, центр психологічної реабілітації, музей або готель з арттерапією й виставковою зоною.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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