Садовий та його команда чинять тиск на депутатів (ВІДЕО)

Депутати Львівської районної ради звернулися до Головного управління Національної поліції у Львівській області та Львівської обласної прокуратури з вимогою перевірити дії посадових осіб Львівської міської ради. Вони підозрюють, що міськрада могла перешкоджати здійсненню депутатських повноважень. Це звернення було подано 29 вересня під час засідання районної ради.

Проблема стосується питання розгляду проєкту землеустрою, пов’язаного зі встановленням і розширенням меж села Сокільники Львівського району.

Депутати у документі зазначають, що окремі дії та публічні заяви посадовців міськради могли вплинути на думку депутатського корпусу перед прийняттям рішення щодо Сокільників.

Авторами звернення прохання до правоохоронців – перевірити, чи не переступили представники міськради межі допустимого інформування, чи їхні заяви не містили ознак незаконного тиску на депутатів.

Передумови звернення

Напередодні, 28 вересня, у Львівській районній раді відбулися засідання двох комісій, присвячених межам Сокільників. На них прибули представники міськради, які відкрито висловилися проти ухвалення рішення з цього питання.

Зокрема, керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко наголосив на можливих негативних наслідках розширення меж села. Він звернув увагу на ризики, пов’язані зі збільшенням кількості мешканців, проблемами із водопостачанням та потенційним впливом забудови на роботу Львівського аеропорту.

Під час засідання Бойко повідомив, що міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до правоохоронців через інформацію про можливо ймовірний підкуп депутатів. Він вказав, що депутатам, ймовірно, доведеться пояснюватися перед правоохоронцями.

Цей факт викликав жваву дискусію у залі. Водночас Бойко пізніше підкреслив, що лише передав відому йому інформацію і не запевняв, що на когось із депутатів справді тиснули чи підкуплювали.

Депутати вимагають правової оцінки дій

У зверненні депутати підкреслюють: присутність представників міськради і їхні заяви про Сокільники розглядають як участь зацікавленої сторони в обговоренні.

Однак вони наполягають на тому, щоб правоохоронці перевірили, чи не було спроб незаконного впливу на депутатів з метою змінити їхнє голосування.

Таким чином, депутати вимагають від Головного управління нацполіції та обласної прокуратури провести детальне розслідування і надати офіційну правову оцінку діям міської влади.

Депутат Володимир Харчук відзначив політичний тиск на народних обранців.

«На жаль, керуючий справами Львівської міської ради здійснив не прямий, а опосередкований вплив на депутатів, звертаючись із заявами, у яких обвинувачує їх у тиску. Він зазначав, що міський голова знає про цей тиск», — прокоментував Володимир Харчук.