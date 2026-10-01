Фінансові надходження бюджетів Львівщини за три квартали 2026 року
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Фінансові надходження бюджетів Львівщини за три квартали 2026 року

Марко Лук'яненко

Протягом січня-вересня 2026 року загальний фонд місцевих бюджетів Львівської області поповнився податками і зборами на суму 36,5 млрд грн. Виконання плану перевищили на 903 млн грн, або на 2,5%, що перевищило затверджені показники. Обласний бюджет отримав 5,9 млрд грн, що склало 101% від запланованого обсягу, повідомив заступник голови облдержадміністрації Іван Собко.

За дев’ять місяців область змогла виконати 77% річного плану загалом по бюджету, а обласний бюджет — 79%. Надходження до місцевих бюджетів у порівнянні з цим же періодом 2025 року збільшилися на 7,3 млрд грн, або на 25%. Щодо обласного бюджету, то його доходи зросли на 1,4 млрд грн, що дорівнює 32% приросту.

До спеціального фонду бюджету Львівщини, який формується за рахунок цільових доходів, за вказаний період надійшло 2,6 млрд грн. Це майже на 3,8% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Також платники податків області перерахували до державного бюджету 156 млрд грн. У порівнянні з показниками січня-вересня 2025 року, ці надходження збільшилися на 35 млрд грн, або на 28,9%. Від початку квітня 2026 року динаміка доходів держбюджету стабільно покращується кожного місяця.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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